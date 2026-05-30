L’Ast celebra la Giornata del sollievo

Domani si tiene la XXV Giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001. La giornata è dedicata alla promozione delle cure palliative e alla qualità di vita dei pazienti affetti da malattie croniche o terminali. Viene organizzato un evento nazionale con iniziative informative e di sensibilizzazione. La giornata mira a diffondere conoscenze sulle pratiche di sollievo e a favorire l’accesso ai servizi dedicati.

Si celebra domani la XXV Giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 su proposta dell’allora ministro della Salute Umberto Veronesi per "promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione". La finalità di questa giornata è sensibilizzare la popolazione su cosa significhi accompagnare i sofferenti, promuovendo lo sviluppo di competenze e azioni in grado di portare sollievo. "Ogni operatore della sanità, compreso chi fa volontariato, deve prendersi cura di chi soffre,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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