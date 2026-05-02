Nella settima puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 2 maggio, sono stati assegnati i voti finali ai concorrenti. Riccardo si è mostrato polemico durante le esibizioni, mentre Emiliano è stato giudicato come il fenomeno della serata. Elena ha portato sul palco un'interpretazione blues, mentre Angie si è distinta con una performance considerata molto positiva. La puntata è stata caratterizzata da diverse tensioni e momenti di particolare intensità.

Roma, 2 maggio 2026 - Ecco le pagelle della settima puntata del Serale di Amici 25 andata in onda sabato 2 maggio. Una puntata che ha visto il ritorno trionfale di Sarah Toscano come ospite. Proprio quella Sarah Toscano che Anna Pettinelli aveva criticato tanto durante Amici 23. Chissà se l’insegnante si sta ancora mordendo le mani o ha smesso. Anna Pettinelli polemica con Rudy Zerbi Le polemiche fra professori: voto Latte alle ginocchia (e io sono allergica). Scomodo una citazione storica, ovvero quella di Arianna David all’Isola dei Famosi: “Sono pienah”. A parte la voglia che hanno Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Anna...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Serale Amici 2 maggio: Riccardo polemico, Emiliano fenomeno. Elena anima blues, Angie super

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