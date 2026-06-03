La Marinella di Nervi torna all’asta | ecco quanto costa adesso il prezzo è crollato
La Marinella di Nervi è stata messa nuovamente all’asta. Il locale, situato sulla passeggiata Anita Garibaldi, ha subito un calo nel prezzo di vendita rispetto alle aste precedenti. La proprietà ha annunciato che l’immobile sarà venduto al miglior offerente. La storia del locale, aperto da anni, è caratterizzata da difficoltà finanziarie e cambi di gestione. La data dell’asta e il prezzo di partenza non sono stati ancora resi noti.
Nuova asta per la Marinella di Nervi, iconico locale della passeggiata Anita Garibaldi che, da anni, sta vivendo una storia molto travagliata. Aveva riaperto i battenti nel 2024 dopo una serie di lavori di restyling durati anni, una parte dei quali finanziati anche dalla Regione con mezzo milione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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