La Marinella di Nervi torna all’asta | ecco quanto costa adesso il prezzo è crollato

Notizia in breve

La Marinella di Nervi è stata messa nuovamente all’asta. Il locale, situato sulla passeggiata Anita Garibaldi, ha subito un calo nel prezzo di vendita rispetto alle aste precedenti. La proprietà ha annunciato che l’immobile sarà venduto al miglior offerente. La storia del locale, aperto da anni, è caratterizzata da difficoltà finanziarie e cambi di gestione. La data dell’asta e il prezzo di partenza non sono stati ancora resi noti.