Un sogno da principessa ma a che prezzo? Ecco quanto costa la suite per la figlia di Chiara Ferragni

Una famiglia nota ha condiviso sui social un momento in cui la figlia è stata ospite in una suite a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”. La sistemazione, decorata con elementi ispirati alla fiaba, ha attirato l’attenzione degli utenti. La notizia ha fatto il giro del web, generando commenti e discussioni tra i follower. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai costi o ai servizi offerti in questa esperienza esclusiva.

Chiara Ferragni ha trasformato un momento familiare in un’esperienza da favola per la figlia Vittoria, portandola a dormire in una suite a tema “ Alice nel Paese delle Meraviglie ” che ha subito fatto il giro dei social. Le immagini condivise mostrano un ambiente surreale, curato nei minimi dettagli, che sembra uscito direttamente dal mondo immaginato da Lewis Carroll. Tra luci soffuse, fiori colorati e scenografie immersive, la stanza diventa un vero viaggio nella fantasia. Ma dietro questa magia si nasconde anche un dettaglio che ha attirato l’attenzione di tutti: il prezzo dell’esperienza. L’esperienza mostrata da Chiara Ferragni arriva direttamente dall’ Hotel Principe di Savoia di Milano, una delle strutture più iconiche della città. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un sogno da principessa ma a che prezzo? Ecco quanto costa la suite per la figlia di Chiara Ferragni Articoli correlati Chiara Ferragni regala alla figlia Vittoria una suite (pazzesca) a tema Alice nel Paese delle Meraviglie: il costo esorbitanteQuale bambina non sogna di poter vivere, almeno per un giorno, nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ecco, Vittoria Lucia Ferragni,... “Un sogno da 5mila euro”. Chiara Ferragni, regalo pazzesco alla figlia Vittoria: lei felicissimaOgni bambina sogna, almeno una volta, di poter entrare nel mondo incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poor Girl Goes For A Job Interview, Unaware One Bold Speech Leaves CEO Stunned! Una raccolta di contenuti su Chiara Ferragni Il regalo speciale di Chiara Ferragni alla piccola Vittoria: una suite da sogno, e che costoVittoria quest'anno ha ricevuto molti regali per il suo compleanno e mamma Chiara Ferragni l'ha stupita regalandole davvero un sogno ... ultimenotizieflash.com Chiara Ferragni, la suite (da sogno) di Alice nel Paese delle Meraviglie per la figlia Vittoria: dove si trova e quanto costaChiara Ferragni ha regalato un sogno alla piccola Vittoria. Da poco la figlia dell'imprenditrice digitale e Fedez ha compiuto cinque anni, un ... msn.com