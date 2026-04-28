Torna la leggendaria vecchia Panda anni ‘80 prodotta a Torino | ecco com’è quanto costa e quanto fa risparmiare
Una versione rivista della storica Panda degli anni ‘80, prodotta nel capoluogo piemontese, torna sul mercato. La vettura, riproposta dopo anni, mantiene lo stile originale ma presenta alcune novità. È disponibile con un prezzo che varia in base alle versioni e alle optional. Le caratteristiche tecniche sono state aggiornate, con un’attenzione particolare al risparmio di carburante. La produzione si svolge presso uno stabilimento torinese.
È appena nata, anzi rinata, sotto la Mole, nel solco della grande tradizione automobilistica torinese, ma non è del tutto nuova. Piuttosto, verrebbe da dire rivisitata, radicalmente e orgogliosamente vintage. Panda NE, dove NE sta per Nova Energia, è un progetto in apparenza semplice eppure.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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