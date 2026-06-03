La mappa dello spopolamento nei comuni genovesi | chi rischia di sparire e chi resiste con sorprese

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Almeno 15 comuni genovesi rischiano di scomparire entro dieci anni a causa del calo della popolazione. Secondo i dati, molte frazioni hanno perso oltre il 20% degli abitanti negli ultimi cinque anni. Alcuni paesi hanno già registrato riduzioni superiori al 30%. La diminuzione riguarda principalmente le zone rurali e montane, mentre altri quartieri della città mostrano una stabilità o leggeri aumenti. Nessuna delle località analizzate ha registrato un aumento demografico significativo.

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Se la Liguria fosse un bollettino medico, la diagnosi demografica racconterebbe la cronaca di un lento e inesorabile decadimento. Ma se si va oltre il dato generale e si analizzano nel dettaglio quelli Istat raccolti tra il 2019 e il 2026, si scopre che il territorio della Città Metropolitana di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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