Elezioni nei borghi | 10 comuni genovesi al voto con turno unico

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In dieci piccoli comuni della provincia di Genova si terranno le elezioni comunali, tutte con un solo turno di voto. I cittadini di questi borghi dovranno scegliere il nuovo sindaco tra i candidati in corsa, senza passare per un eventuale ballottaggio. Le consultazioni sono programmate per una data specifica e coinvolgono diversi candidati, ognuno con il proprio programma. La decisione finale sarà presa direttamente al primo scrutinio, senza ulteriori votazioni.

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?? Punti chiave Chi sono i candidati che si sfidano nei borghi genovesi? Come influirà il turno unico sulla scelta dei nuovi sindaci? Quali programmi proporranno i candidati per salvare i piccoli centri? Perché il risultato elettorale cambierà l'equilibrio della Città Metropolitana??? In Breve Voto attivo tra domenica 24 maggio ore 7 e lunedì 25 maggio ore 15. Turno unico per i 10 comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti. Sfide locali coinvolgono candidati come Reggiardo a Casella . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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