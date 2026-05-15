Elezioni nei borghi | 10 comuni genovesi al voto con turno unico

In dieci piccoli comuni della provincia di Genova si terranno le elezioni comunali, tutte con un solo turno di voto. I cittadini di questi borghi dovranno scegliere il nuovo sindaco tra i candidati in corsa, senza passare per un eventuale ballottaggio. Le consultazioni sono programmate per una data specifica e coinvolgono diversi candidati, ognuno con il proprio programma. La decisione finale sarà presa direttamente al primo scrutinio, senza ulteriori votazioni.

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