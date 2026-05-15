Elezioni nei borghi | 10 comuni genovesi al voto con turno unico
In dieci piccoli comuni della provincia di Genova si terranno le elezioni comunali, tutte con un solo turno di voto. I cittadini di questi borghi dovranno scegliere il nuovo sindaco tra i candidati in corsa, senza passare per un eventuale ballottaggio. Le consultazioni sono programmate per una data specifica e coinvolgono diversi candidati, ognuno con il proprio programma. La decisione finale sarà presa direttamente al primo scrutinio, senza ulteriori votazioni.
?? Punti chiave Chi sono i candidati che si sfidano nei borghi genovesi? Come influirà il turno unico sulla scelta dei nuovi sindaci? Quali programmi proporranno i candidati per salvare i piccoli centri? Perché il risultato elettorale cambierà l'equilibrio della Città Metropolitana??? In Breve Voto attivo tra domenica 24 maggio ore 7 e lunedì 25 maggio ore 15. Turno unico per i 10 comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti. Sfide locali coinvolgono candidati come Reggiardo a Casella . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Io Voto Arenzano
Sullo stesso argomento
Amministrative 2026, 822 comuni al voto: previsto turno di ballottaggio nei 122 con oltre 15mila abitanti ?(Adnkronos) – Saranno oltre sei milioni gli italiani, chiamati alle urne per la tornata delle elezioni amministrative 20206 al via domenica 24 maggio...
Leggi anche: Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio
Speciale Elezioni/4. Il voto in Toscana. Le proposte di Rossi (PD), Borghi (Lega), Mugnai (FI) e Giannarelli (M5S) per la sanitàPer Rossi contano le cose fatte e soprattutto la sua riforma della sanità con la riduzione delle Asl. Ed è sempre la riforma sanitaria regionale a tener calda la campagna elettoriale con la netta ... quotidianosanita.it