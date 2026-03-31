A Catania, molte edicole hanno chiuso negli ultimi anni, lasciando ancora alcune attive in diverse zone della città. La mappa delle edicole ancora aperte mostra quali esercizi resistono e si adattano ai cambiamenti del settore. Chi è cresciuto negli anni Novanta ricorda bene il momento in cui la distribuzione dei giornali rappresentava un appuntamento quotidiano per la comunità locale.

Tra chiusure storiche e calo delle vendite, i rivenditori puntano su certificati anagrafici e pagamenti digitali. Le istituzioni locali e i sindacati cercano strategie per salvaguardare questi presidi culturali essenziali per il territorio. Dossier ha analizzato le cause di un declino che al Sud pesa più che altrove. Ma anche le nuove strategie di chi resiste e chi dà il via a un nuovo business Chi è nato a Catania negli anni Novanta ricorda bene quell’atmosfera. La mattina presto, il quotidiano sul bancone, l’edicolante che conosceva le preferenze di tutti. Le edicole erano tappe fisse: quella di piazza Trento, accanto al chiosco di bibite dove gustare il seltz con limone e sale o il mandarino al limone, ad esempio, era uno di quei luoghi che restano impressi nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Quante edicole sono rimaste a Catania? La mappa di chi resiste e trasforma il proprio business

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