Concerto Vasco c' è la mappa del parco | ingressi zone dei controlli e ' Pit' per i fan

A due giorni dall'inizio del tour “Vasco Live 2026”, è stata resa pubblica la mappa dell'area del concerto in un parco urbano. La mappa mostra gli ingressi, le zone di controllo e l’area “Pit” riservata ai fan. L’evento si svolgerà il 5 e 6 giugno e prevede la partecipazione di circa 120.000 persone complessivamente per le due date.

A due giorni dal debutto del ‘Vasco Live 2026’, è stata pubblicata la mappa ufficiale dell'area evento al parco urbano, che il 5 e 6 giugno accoglierà complessivamente 120mila spettatori per le prime due date del tour.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'ingresso è unico, da via Canapa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Rimini, sale la febbre da Vasco Rossi: fan già in fila con le tende

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Concerto Vasco, via ai lavori al parco urbano: la mappa delle zone chiuse (temporaneamente)Sono iniziati i lavori di sistemazione nel parco urbano in vista del doppio concerto di Vasco Rossi previsto per il 5 e 6 giugno.

Vasco Rossi e la sua band sbarcano a Rimini in vista del concerto, i fan gli danno già la cacciaVasco Rossi e la sua band sono arrivati a Rimini martedì, in vista del concerto previsto per questa sera.

Temi più discussi: Vasco Rossi in concerto a Rimini, la scaletta e com'è andata la data zero del tour; Vasco è Vasco. In concerto allo stadio di Rimini con la Scaletta Perfetta; Vasco Rossi a Ferrara 2026: come arrivare, dove parcheggiare e la guida completa; Vasco Rossi riparte da Rimini. La scaletta del concerto e come è andata la data zero del tour.

Di nuovo c’è che:sei al concerto di Vasco e mentre aspetti tutti cantano NEL BLU DIPINTO DI BLU. Mio caro Maestro,siete sempre nel cuore di tutti #JohnnyDorelli #DomenicoModugno @Gloria_Guida @vascorossi #vasco #vascorossi #rimini #ilblascofan x.com

Vasco Rossi in concerto a Rimini, tutto quello che c'è da sapereVasco Rossi ha annunciato la suddivisione dello spettacolo in più parti: Il concerto è diviso in due parti e dopo ci sono i bis. Diciamo che i bis sono la terza parte. Quando dico ‘l’ultima canzone’ ... tg24.sky.it

Thom Tillis critica l'accordo con l'Iran che il presidente Trump sta finalizzando, dicendo a Jake Tapper della CNN che è destinato a fallire perché manca di supervisione da parte del Congresso: Qualunque accordo con l'Iran che non sia soggetto a ratifica da reddit

Vasco, il popolo dei volontari. C’è Unitalsi in prima linea: Noi, pronti ad aiutareSaranno 50, tra uomini e donne, dell’associazione per la due giorni del concerto. Attivato un canale Telegram con tutte le info e nell’area show stand per celiaci. ilrestodelcarlino.it