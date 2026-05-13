Concerto Vasco via ai lavori al parco urbano | la mappa delle zone chiuse temporaneamente

Da ferraratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di sistemazione nel parco urbano in vista del doppio concerto di Vasco Rossi previsto per il 5 e 6 giugno. Le attività sono finalizzate a preparare l’area per l’evento e comportano la chiusura temporanea di alcune zone del parco. La manifestazione rappresenta l’apertura del ‘Vasco Tour 2026’ e coinvolge le operazioni organizzative necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento.

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Proseguono le attività organizzative in vista del maxi doppio concerto di Vasco Rossi in programma il 5 e 6 giugno al parco urbano, che daranno il via al ‘Vasco Tour 2026’ proprio da Ferrara. Interdetta al pubblico da queste ore una piccola porzione del parco: si tratta di un’area interessata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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