Concerto Vasco via ai lavori al parco urbano | la mappa delle zone chiuse temporaneamente

Sono iniziati i lavori di sistemazione nel parco urbano in vista del doppio concerto di Vasco Rossi previsto per il 5 e 6 giugno. Le attività sono finalizzate a preparare l’area per l’evento e comportano la chiusura temporanea di alcune zone del parco. La manifestazione rappresenta l’apertura del ‘Vasco Tour 2026’ e coinvolge le operazioni organizzative necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento.

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