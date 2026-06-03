La madre di Beatrice in lacrime davanti al gip | Mai picchiato le mie figlie

Le lacrime e poche parole: " Mai picchiato le mie figlie ". Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice ha respinto ogni accusa di maltrattamenti nei confronti delle sue bambine durante l'interrogatorio davanti al gip. " Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie ", ha detto. Aggiungendo anche di non aver " mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie" ha dichiarato la donna, come riferito dal suo legale, l'avvocato Bruno Di Giovanni, che la assiste insieme alla collega Laura Corbetta. Nel corso dell'udienza, Manuela Aiello ha risposto alle domande formulate dal giudice e dal pubblico ministero. Secondo quanto riferito dalla difesa, si sarebbe mostrata particolarmente provata, commuovendosi fino alle lacrime nel ricordare la piccola Beatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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