Il padre di Beatrice, attualmente in carcere con fine pena prevista nel 2027 per altri reati, ha dichiarato di desiderare che i responsabili siano puniti in modo esemplare. Ha espresso anche il desiderio di riabbracciare le sue altre due figlie. La sua detenzione non è correlata al caso della morte di Beatrice.

Al legale, come riferisce Repubblica, l’uomo ha chiesto soprattutto delle altre due bambine, di sette e nove anni: «Adesso voglio solo riabbracciare le altre mie due figlie o almeno parlare con loro visto che da un mese non le sento neanche». Le due bambine, in particolare la maggiore, ascoltata dagli inquirenti, hanno fornito elementi ritenuti utili alle indagini, insieme ai risultati dell’analisi del telefono di Emanuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola, sequestrato mesi fa. Il padre della bambina guarda a quanto accaduto tra Bordighera, dove viveva la piccola con la madre Manuela Aiello, e Perinaldo, dove abitava Emanuel Iannuzzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bordighera, il padre di Beatrice: «Mi aspetto che i colpevoli siano puniti in modo esemplare. Vorrei riabbracciare le altre due mie figlie»

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