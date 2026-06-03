Bimba morta a Bordighera Iannuzzi non risponde al gip | la madre di Beatrice lo difese dopo la notte delle botte

Notizia in breve

Il padre della bambina morta a Bordighera non ha risposto all'interrogatorio di garanzia. La madre della vittima aveva scritto un messaggio alla nonna dell’indagato, esprimendo dolore e sofferenza per la situazione. La notte in cui la bambina è deceduta, secondo le accuse, avrebbe subito violenze. La madre di Beatrice aveva anche difeso l’indagato, sostenendo che non avrebbe mai fatto del male alla figlia.