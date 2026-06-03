Bimba morta a Bordighera Iannuzzi non risponde al gip | la madre di Beatrice lo difese dopo la notte delle botte

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre della bambina morta a Bordighera non ha risposto all'interrogatorio di garanzia. La madre della vittima aveva scritto un messaggio alla nonna dell’indagato, esprimendo dolore e sofferenza per la situazione. La notte in cui la bambina è deceduta, secondo le accuse, avrebbe subito violenze. La madre di Beatrice aveva anche difeso l’indagato, sostenendo che non avrebbe mai fatto del male alla figlia.

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La madre della piccola Beatrice, morta a Bordighera il 9 febbraio, aveva scritto un messaggio alla madre di Manuel Iannuzzi una sera di gennaio: "Io per tuo figlio mi metterei sotto un treno, mi sento sotto terra a non avere lui". Entrambi sono in carcere con l'accusa di aver causato maltrattamenti alla bimba di due anni tanto da provocarne la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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