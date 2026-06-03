La madre costituente | Bianca e il coraggio Così sbattè il pugno e non tradì gli elettori

Notizia in breve

Una cerimonia ha ricordato la madre costituente Bianca Bianchi, eletta nell’Assemblea Costituente, nel giorno della Festa della Repubblica. La celebrazione ha avuto luogo tra Vicchio, Firenze e la Toscana, e ha onorato la sua figura con un Fiorino d’oro a memoria. La commemorazione ha sottolineato il suo coraggio e il suo impegno, evidenziando come abbia mantenuto fede ai propri principi senza tradire gli elettori. La giornata ha celebrato le sue qualità e il ruolo femminile nella storia politica italiana.