La madre costituente | Bianca e il coraggio Così sbattè il pugno e non tradì gli elettori

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cerimonia ha ricordato la madre costituente Bianca Bianchi, eletta nell’Assemblea Costituente, nel giorno della Festa della Repubblica. La celebrazione ha avuto luogo tra Vicchio, Firenze e la Toscana, e ha onorato la sua figura con un Fiorino d’oro a memoria. La commemorazione ha sottolineato il suo coraggio e il suo impegno, evidenziando come abbia mantenuto fede ai propri principi senza tradire gli elettori. La giornata ha celebrato le sue qualità e il ruolo femminile nella storia politica italiana.

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Fiorino d’oro alla memoria per Bianca Bianchi, madre costituente. Ieri Vicchio, Firenze e la Toscana hanno celebrato la festa del 2 Giugno ricordando, con tutte le sue sfaccettature, la figura di una delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. L’ha ricordata Sara Funaro, sindaca di Firenze e metropolitana, che ha annunciato, per il 24 giugno, il conferimento appunto del Fiorino d’oro alla sua memoria. E l’hanno ricordata con un affollato pomeriggio nel teatro Giotto di Vicchio, il Comune di Vicchio, quello di Rufina, l’Unione dei Comuni del Mugello e la Regione Toscana, presente con l’assessore Cristina Manetti. "Il Fiorino d’Oro – ha detto Funaro – celebrerà il suo ruolo e quello di tutte le madri costituenti – le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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