La madre costituente | Bianca e il coraggio Così sbattè il pugno e non tradì gli elettori
Una cerimonia ha ricordato la madre costituente Bianca Bianchi, eletta nell’Assemblea Costituente, nel giorno della Festa della Repubblica. La celebrazione ha avuto luogo tra Vicchio, Firenze e la Toscana, e ha onorato la sua figura con un Fiorino d’oro a memoria. La commemorazione ha sottolineato il suo coraggio e il suo impegno, evidenziando come abbia mantenuto fede ai propri principi senza tradire gli elettori. La giornata ha celebrato le sue qualità e il ruolo femminile nella storia politica italiana.
Fiorino d’oro alla memoria per Bianca Bianchi, madre costituente. Ieri Vicchio, Firenze e la Toscana hanno celebrato la festa del 2 Giugno ricordando, con tutte le sue sfaccettature, la figura di una delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. L’ha ricordata Sara Funaro, sindaca di Firenze e metropolitana, che ha annunciato, per il 24 giugno, il conferimento appunto del Fiorino d’oro alla sua memoria. E l’hanno ricordata con un affollato pomeriggio nel teatro Giotto di Vicchio, il Comune di Vicchio, quello di Rufina, l’Unione dei Comuni del Mugello e la Regione Toscana, presente con l’assessore Cristina Manetti. "Il Fiorino d’Oro – ha detto Funaro – celebrerà il suo ruolo e quello di tutte le madri costituenti – le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Melek Il Coraggio Di Una Madre: E' Tratta Da Una Storia Vera
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2 giugno: Fiorino d'oro alla memoria di Bianca Bianchi, Madre costituente. Lo ha annunciato la sindaca di Firenze durante la cerimonia in piazza Signoria #ANSA facebook
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