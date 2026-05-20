Festa della Repubblica Vicchio ricorda la madre costituente Bianca Bianchi

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vicchio, in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica, si tiene una cerimonia in memoria di Bianca Bianchi, una delle madri costituenti. La cerimonia si svolge nel centro cittadino e vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si riuniscono per ricordare il ruolo di Bianchi nel processo di fondazione della Repubblica. La giornata include interventi ufficiali e momenti commemorativi, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle figure fondamentali della storia repubblicana.

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Vicchio (Firenze), 20 maggio 2026 - Ricorrono quest'anno gli 80 anni della Repubblica e del diritto di voto alle donne e il Comune di Vicchio intende celebrare questo importante anniversario con un articolato programma di iniziative dedicato a Bianca Bianchi (nata a Vicchio il 31 luglio 1914 e morta a Firenze il 9 luglio 2000) che a soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente. Una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. La vita e gli incarichi. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di Segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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