La Festa della Repubblica | Vicchio ricorda la madre costituente Bianca Bianchi

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, ricorrenza che commemora il referendum del 1946 con cui gli italiani votarono per istituire la forma repubblicana dello Stato. A Vicchio, viene ricordata anche la madre costituente Bianca Bianchi, figura legata alla storia della Repubblica. La giornata include eventi e cerimonie ufficiali in diverse località del paese. La data segna la fine del Regno e l'inizio della Repubblica, secondo quanto stabilito dal voto popolare.

Firenze, 2 giugno 2026 – Il 2 giugno è la Festa della Repubblica perché proprio tra il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani, con un referendum scelsero di dare al nostro Stato la forma della Repubblica costituzionale. In questo modo, venne abolita la monarchia che vigeva nel nostro Paese da ottantacinque anni. E oggi nell’80° anniversario della nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne, Vicchio ricorda la Madre Costituente Bianca Bianchi. Nata a Vicchio nel 1914 e deceduta a Firenze nel 2000, a soli 32 anni venne eletta all’Assemblea Costituente nel 1946. Fu tra le 21 donne che in questo organo straordinario contribuirono alla definizione dei principi fondanti della Carta costituzionale e alla costruzione della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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