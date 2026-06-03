La lunga notte delle chiese tutti gli appuntamenti a Padova e provincia

Durante la notte, diverse chiese di Padova e provincia hanno aperto le loro porte per eventi e iniziative legate al tema della riparazione e della cura delle relazioni. La manifestazione, intitolata “La lunga notte delle chiese”, propone incontri e momenti di riflessione incentrati sull’omaggio a san Francesco e sul concetto di “riparare” le relazioni umane, spirituali e con il creato. L’evento si svolge in più location locali e si protrae fino a tarda sera.

HOME – Francesco va’ e ripara la mia Casa. È un omaggio a san Francesco (nel giubileo francescano) e un invito a “riparare” le tante relazioni che ci appartengono, da quella con il nostro essere più profondo al creato, dal rapporto con gli altri al rapporto con Dio, il tema che fa da filo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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13 dicembre – Santa Lucia, la notte più lunga, gli occhi più aperti

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