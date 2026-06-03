Durante l’estate nel Borgo si sono svolti diversi eventi tra musica, spettacoli e iniziative di solidarietà. Sono stati organizzati concerti, letture animate tratte da Roald Dahl e rappresentazioni teatrali per bambini. Inoltre, si sono svolti spettacoli con musical ispirati ai cartoni animati. La stagione estiva ha visto anche momenti di aggregazione e partecipazione popolare.

Una lunga estate fatta di concerti, spettacoli per bambini, letture animate da Roald Dahl e un musical sul mondo dei cartoons. E ancora cinema sotto le stelle, sfilate di moda, sport, solidarietà e le immancabili specialità della cucina da strada. Un calendario fitto di eventi gratuiti che animeranno, da qui alla fine di luglio, il centro storico di Biassono e i principali spazi pubblici della città, tenendo compagnia ai brianzoli durante i mesi caldi. È quanto proporrà la rassegna “Estate nel Borgo“, organizzata dal Comune. A rendere ancora più vivaci le serate del festival ci penseranno i commercianti biassonesi, che terranno i loro negozi aperti tutti i venerdì sera di giugno e luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lunga e calda estate nel Borgo. Note, sport, spettacoli e solidarietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maggio Sermonetano: quattro week end di spettacoli, laboratori, mostre nel borgo medievaleDal 10 al 31 maggio, nel borgo medievale di Sermoneta si svolgerà il Maggio Sermonetano, un evento che coinvolgerà quattro fine settimana pieni di...

Lucignano in festa, Maggiolata da record: quasi 7mila persone tra carri e spettacoli nel borgoLa Maggiolata di Lucignano si è aperta con un record di presenze, attirando circa 7.

Temi più discussi: La lunga e calda estate nel Borgo. Note, sport, spettacoli e solidarietà; Caderzone Terme: il rifugio trentino tra acque curative e laghi di montagna; Grande festa per Brunini dieci anni dopo il suo debutto; Un'eredità lunga 80 anni: lo storico bar nel cuore del paese riapre con una nuova gestione.

La lunga e calda estate nel Borgo. Note, sport, spettacoli e solidarietàBiassono, in Villa Verri gli attori della compagnia Schedìa Teatro daranno vita a una lettura animata. In programma anche cinema all’aperto, prove gratuite di discipline e una kermesse dello street fo ... ilgiorno.it

Siamo a fine Maggio gia' coi 30°C, ma di cosa stiamo parlando? reddit

Dopo 3 mesi di ombra, il sole torna nel borgo di Magrignana: ecco la festa per la fine della ‘lunga notte’Sarà bello rivedere assieme in questo giorno – dice il sindaco Giuseppe Ballotti – tutti coloro che hanno le loro radici a Magrignana. Un modo per far rivivere il paese nel significativo momento in ... ilrestodelcarlino.it