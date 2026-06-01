La Maggiolata di Lucignano si è aperta con un record di presenze, attirando circa 7.000 persone tra visitatori, turisti e appassionati. La manifestazione, alla sua 87ª edizione, si è svolta domenica 31 maggio e ha coinvolto carri e spettacoli nel borgo toscano. La prima giornata ha visto un’affluenza superiore alle edizioni precedenti, con partecipanti provenienti anche dall’estero.

LUCIANO – Maggiolata Lucignanese 2026 da record alla prima giornata della storica manifestazione giunta all’87ª edizione, che ieri, domenica 31 maggio, ha richiamato nel borgo toscano quasi 7mila presenze tra visitatori, turisti e appassionati arrivati anche dall’estero. Il centro storico di Lucignano si è trasformato in un percorso di colori e musica grazie ai carri allegorici realizzati dai quattro rioni cittadini – Porta San Giusto, Porta Murata, Via dell’Amore e Porta San Giovanni – che quest’anno hanno sviluppato il tema delle Olimpiadi, tra richiami ai valori dello sport e della competizione. La giornata inaugurale ha visto la presenza... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucignano in festa, Maggiolata da record: quasi 7mila persone tra carri e spettacoli nel borgo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucignano sboccia a festa: i colori della Maggiolata nelle nostre fotoA Lucignano si è svolta la tradizionale Maggiolata, con le strade piene di colori e festeggiamenti.

Dai giochi di una volta ai carri in festa, torna il rito della Segavecchia tra spettacoli e ospiti specialiNel fine settimana a Misano Adriatico si svolge la Festa della Segavecchia, un evento che unisce tradizione e folklore.

Temi più discussi: Maggiolata Lucignanese 2026: il borgo torna a fiorire tra colori, tradizione e spirito olimpico; Lucignano è il borgo dei fiori: sboccia l’incanto della Maggiolata; Lucignano si veste di fiori. È una Maggiolata olimpica; Lucignano: al via la ‘Maggiolata’ giunta all’87° edizione. A sfidarsi i carri floreali dei quattro rioni.

Lucignano sboccia a festa: i colori della Maggiolata nelle nostre foto x.com

Maggiolata Lucignanese 2026, partenza da record: quasi 7mila presenze per la prima giornata. Stasera il bis in notturnaAlla prima il Presidente della Regione Giani, l’assessore Boni, la consigliera regionale Casini. Incantano i carri a tema olimpico. Sul palco la campionessa Chiara Bazzoni ... msn.com

Maggiolata Lucignanese 2026: il borgo torna a fiorire tra colori, tradizione e spirito olimpicoLucignano si prepara a vivere una nuova edizione della sua festa più identitaria e spettacolare. L’87ª edizione della Maggiolata Lucignanese animerà il borgo con tre giornate di festa: domenica 31 mag ... arezzonotizie.it