Lucignano in festa Maggiolata da record | quasi 7mila persone tra carri e spettacoli nel borgo
La Maggiolata di Lucignano si è aperta con un record di presenze, attirando circa 7.000 persone tra visitatori, turisti e appassionati. La manifestazione, alla sua 87ª edizione, si è svolta domenica 31 maggio e ha coinvolto carri e spettacoli nel borgo toscano. La prima giornata ha visto un’affluenza superiore alle edizioni precedenti, con partecipanti provenienti anche dall’estero.
LUCIANO – Maggiolata Lucignanese 2026 da record alla prima giornata della storica manifestazione giunta all’87ª edizione, che ieri, domenica 31 maggio, ha richiamato nel borgo toscano quasi 7mila presenze tra visitatori, turisti e appassionati arrivati anche dall’estero. Il centro storico di Lucignano si è trasformato in un percorso di colori e musica grazie ai carri allegorici realizzati dai quattro rioni cittadini – Porta San Giusto, Porta Murata, Via dell’Amore e Porta San Giovanni – che quest’anno hanno sviluppato il tema delle Olimpiadi, tra richiami ai valori dello sport e della competizione. La giornata inaugurale ha visto la presenza... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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