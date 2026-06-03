La lotta all’evasione fa calare la Tari Bollette più leggere per 12.500 utenze E il taglio può arrivare fino al 15%

La lotta all’evasione fiscale ha portato a una riduzione della Tari, con bollette più leggere per circa 12.500 utenze. Il nuovo piano economico-finanziario approvato per il 2026 prevede un calo progressivo delle tariffe, che può arrivare fino al 15%. La diminuzione delle tariffe si basa sui risultati delle azioni contro i furbetti e si applica alle utenze coinvolte. Il piano copre il biennio 2026-2027.

La battaglia contro i furbetti alleggerisce la Tari: è questo il segnale più evidente che emerge dal nuovo piano economico finanziario approvato nei giorni scorsi dal Consiglio per il 2026, documento che apre a un biennio – 2026 e 2027 – caratterizzato da un progressivo calo delle tariffe. Un risultato che nasce dall’intensificazione delle attività di recupero dell’evasione, capace di generare risorse aggiuntive e di trasformarle in un beneficio diretto per cittadini e imprese. Il quadro definito dall’amministrazione conferma tutte le agevolazioni già in vigore e introduce una prospettiva di riduzione dei costi che interesserà le circa 12.500 utenze del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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