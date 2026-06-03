La legge sul fine vita torna in Commissione L' ira delle opposizioni
AGI - "Affossata". Per le opposizioni il destino della legge sul fine vita è segnato. Una convinzione alimentata dal nuovo rinvio in commissione al Senato votato dalla maggioranza di centrodestra. L'approdo in Aula a Palazzo Madama sembrava cosa fatta dopo il voto della conferenza dei capigruppo, peraltro all'unanimità. Da qui l'ira delle opposizioni. Per Elly Schlein si tratta di una decisione "vergognosa", tanto più nel giorno in cui una donna di Trieste di nome Lucia va in Svizzera "per avere quelle risposte che non può avere in Italia". Il rinvio era, pero', nell'aria. Il tema del coinvolgimento del Ssn. Il nodo resta quello del coinvolgimento o meno del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it
the poor maid took my husband and cut my money! now my sick mother is dying because of them.
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