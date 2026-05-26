Le opposizioni hanno chiesto di visionare il nuovo testo della legge elettorale, mentre la discussione in commissione Affari Costituzionali alla Camera è iniziata con tensioni. La maggioranza e le opposizioni si sono scontrate sulla trasparenza del progetto di riforma. La seduta è stata caratterizzata da un clima di scontro, con richieste di chiarimenti e resistenze da entrambe le parti. La discussione prosegue con difficoltà, senza ancora una definizione chiara del testo.

Parte nel peggiore dei modi la discussione in commissione Affari Costituzionali alla Camera sulla riforma della legge elettorale. E forse non poteva che andare così. In apertura dei lavori, questa mattina, le opposizioni hanno chiesto conto del fatto se sia in arrivo un nuovo testo della maggioranza, così come appreso dalla stampa. E che, in caso positivo, il confronto non sarebbe partito prima della deposizione del provvedimento. Il testo già pronto a Montecitorio è quello che porta la firma di Galeazzo Bignami. Ora, però, anche per evitare i rischi di incostituzionalità, la maggioranza avrebbe ritoccato alcuni aspetti della riforma, a partire dall’ innalzamento al 42% della soglia oltre la quale si conquista il premio all’eliminazione del ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, caos in Commissione. Opposizioni contro la maggioranza: “Vogliamo vedere il vostro nuovo testo”

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