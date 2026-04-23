Regione Umbria la legge regionale sul ' Fine Vita' arriva in Commissione | Emozionante portare nelle istituzioni la battaglia di Laura Santi

La legge regionale sul 'Fine Vita' in Umbria è stata presentata in Commissione Sanità del Consiglio regionale, segnando un momento importante per il movimento che supporta questa iniziativa. A circa un anno dalla costituzione del comitato “Liberi Subito Umbria”, il testo di legge di iniziativa popolare è stato portato all’attenzione dell’assemblea. La proposta mira a regolamentare le questioni legate alle decisioni di fine vita, coinvolgendo attivamente il territorio.

A un anno dalla nascita del comitato promotore “Liberi Subito Umbria”, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita compie un passo decisivo: è stata infatti presentata in Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale dell’Umbria, portando all’attenzione istituzionale un.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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