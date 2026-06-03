La Lagunare | connubio tra mobilità lenta territorio e socialità

Notizia in breve

A Villa Sopracasa si svolgerà la seconda edizione de “La Lagunare”, un evento cicloturistico che unisce mobilità lenta, territorio e socialità. L'iniziativa trasforma la pedalata in un'esperienza consapevole e popolare, coinvolgendo i partecipanti in un percorso dedicato alla scoperta del territorio locale. La manifestazione è pronta a partire, con l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta e valorizzare il patrimonio locale attraverso un evento di carattere collettivo.