Aperitivo street | un connubio di moda socialità e solidarietà
Venerdì 22 maggio si svolgerà nuovamente l’evento Aperitivo Street, che si terrà negli spazi esterni di un negozio di abbigliamento lungo via Marconi a Noventa Padovana. L’evento trasforma la strada in un punto di incontro tra cittadini e attività commerciali, promuovendo socialità, moda e solidarietà. Si tratta di un appuntamento che coinvolge il commercio di vicinato, favorendo momenti di relazione tra le persone e le imprese locali.
Il commercio di vicinato torna a farsi motore di relazione, bellezza e solidarietà. Venerdì 22 maggio, negli spazi esterni di Nicole Boutique, in via Marconi a Noventa Padovana, torna Aperitivo Street, l’appuntamento che trasforma la strada in un luogo di incontro tra cittadini, imprese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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