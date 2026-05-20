Aperitivo street | un connubio di moda socialità e solidarietà

Venerdì 22 maggio si svolgerà nuovamente l’evento Aperitivo Street, che si terrà negli spazi esterni di un negozio di abbigliamento lungo via Marconi a Noventa Padovana. L’evento trasforma la strada in un punto di incontro tra cittadini e attività commerciali, promuovendo socialità, moda e solidarietà. Si tratta di un appuntamento che coinvolge il commercio di vicinato, favorendo momenti di relazione tra le persone e le imprese locali.

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