Fagioli l’ex Juve in una big di Serie A? Il club lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il centrocampo I dettagli

Fagioli, ex centrocampista della Juventus, è entrato nel radar di una grande squadra di Serie A, che avrebbe inserito il suo nome in cima alla lista per il mercato in vista della prossima stagione. Il club interessato si starebbe preparando a incontrare la Fiorentina, che potrebbe essere coinvolta nelle trattative. Nel frattempo, l’interesse di Milan e di Allegri nei confronti del giocatore rimane vivo.

di Francesco Spagnolo Fagioli, l’ex Juventus continua ad essere nel mirino del Milan e di Allegri. La Fiorentina è pronta a sedersi ad un tavolo. Vedremo cosa succederà. Il calciomercato del Milan entra in una fase cruciale, incrociandosi con le ambizioni europee del club. Mentre la squadra si prepara al big match contro la Juventus, decisivo per la corsa Champions, la dirigenza lavora sotto traccia per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampo di caratura internazionale. Il nome che sta infiammando le discussioni a Casa Milan è quello di Fagioli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina è diventato l’obiettivo prioritario per l’estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fagioli, l’ex Juve in una big di Serie A? Il club lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. I dettagli Notizie correlate Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista!Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Manna, l’ex Juve si separa dal Napoli? Un club di Serie A lo ha messo nel mirino. I dettaglidi Francesco SpagnoloManna potrebbe lasciare il Napoli per un altro club di Serie A. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan: suggestione Fagioli, c'è anche l'Atletico Madrid; Tutti pazzi per Fagioli: il Milan si inserisce nella corsa per il centrocampista della Fiorentina; Lecce - Fiorentina (1-1) Serie A 2025; Calciomercato Milan, Fagioli tra i desideri di Allegri a centrocampo. Fagioli, il preferito di Allegri: dall'esordio Juve all'ultima idea MilanMax sogna un centrocampo di altissimo livello. Piace molto anche Koné del Sassuolo come alternativa ai titolari ... tuttosport.com Milan-Juve si gioca già per Goretzka e Lewandowski: rossoneri anche su FagioliIl campionato è tutt'altro che finito - anzi il Milan si gioca tutto in queste ultime cinque giornate - ma il calciomercato ha preso ormai il sopravvento. Se il ... milannews.it #Fagioli in una big di #SerieA Ecco cosa sappiamo - facebook.com facebook #Fagioli, il preferito di Allegri: dall'esordio Juve all'ultima idea Milan x.com