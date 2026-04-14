Muharemovic Juve asta in estate per il difensore del Sassuolo Le possibili mosse dei bianconeri

In vista della prossima stagione, la Juventus sta preparando un'offerta per il difensore bosniaco attualmente in forza al Sassuolo. La società bianconera ha deciso di partecipare a un'asta estiva per assicurarsi il giocatore, che si è distinto nel campionato con prestazioni rilevanti. La trattativa farà parte delle mosse di mercato pianificate dai torinesi per rafforzare la rosa.

di Angelo Ciarletta Muharemovic Juve, asta in estate per il difensore bosniaco rivelazione del campionato attuale. Ecco le possibili mosse del club bianconero. La Juve guarda con grande interesse alle manovre di mercato che coinvolgono l’Inter e il Sassuolo. Al centro dell’intrigo c’è Tarik Muharemovic, che si è imposto come una delle rivelazioni più solide dell’attuale campionato. Il bosniaco è finito prepotentemente nel mirino dei nerazzurri, ma la sua cessione potrebbe garantire un’importante boccata d’ossigeno alle casse del club torinese. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è già partita un’asta internazionale attorno al giovane difensore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com Calciomercato Juve, contatti con questo procuratore: le ultimissime sulle possibili mosse dei bianconeri. I dettaglidi Francesco SpagnoloCalciomercato Juve, ci sono stati dei contatti fra i bianconeri e il procuratore di Lewandowski. Guerreiro Juve, ora è ufficiale: il contratto con il Bayern non sarà rinnovato. Le possibili mosse dei bianconeri per portarlo a Torino. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloGuerreiro Juve, è ufficiale la separazione fra il portoghese e il Bayern.