La Juventus ha registrato un'altra sconfitta contro il Verona, con Di Gregorio che non ha saputo imprimere sicurezza alla porta. La squadra sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere, considerando anche un possibile cambio di rosa durante la sessione estiva di mercato. La decisione sulla cessione di Di Gregorio dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle strategie future della società.

di Francesco Spagnolo Di Gregorio non convince, altro flop in estate. Possibile una sua cessione con la Juventus che va alla ricerca di un portiere d’esperienza. Altra prestazione deludente per Di Gregorio. Contro il Verona non è stato perfetto sul gol di Bowie finendo ancora una volta al centro delle critiche. Non è la prima volta che il portiere della Juventus commette errori. Anche contro Inter, Como e Lazio ha avuto diverse responsabilità ed ora la domanda è: cosa bisogna fare in estate. La priorità in questo momento è sicuramente quella di chiudere al meglio la stagione e qualificarsi in Champions. Ma se si vuole tornare a vincere c’è bisogno assolutamente di un portiere che dia maggiore sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio non convince, altro flop contro il Verona: cosa deve fare la Juve in estate? Le possibili mosse dei bianconeri

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