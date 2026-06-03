La House Music protagonista | History 1990 Arena a Villa Meraville

Venerdì 5 giugno 2026 si terrà la nuova edizione di History 1990 Arena, evento dedicato alla musica house. La manifestazione si svolgerà a Villa Meraville, un’elegante villa ottocentesca situata alle porte di Bologna. L’evento è molto atteso dagli appassionati di nightlife e musica house, che potranno partecipare in una location immersa nel verde. La serata rappresenta un ritorno di questa rassegna, che negli anni passati ha riscosso grande successo.

Venerdì 5 giugno 2026 torna History 1990 Arena, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della nightlife e della musica house, che per questa edizione estiva sceglie come nuova cornice Villa Meraville, elegante villa ottocentesca immersa nel verde alle porte di Bologna.Con il suo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Match Music Machine Tv 1996, la rubrica musicale di 45 minuti

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