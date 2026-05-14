A Imola sarà inaugurata la nuova Music Park Arena, una struttura pensata per ospitare fino a 75.000 persone durante concerti e eventi musicali. La realizzazione sostituisce i precedenti paddock in asfalto, offrendo un'area dedicata ai grandi spettacoli. Sono state rese note anche le tariffe per il parcheggio, che consentirà di lasciare l’auto direttamente all’interno del circuito. La modifica mira a migliorare l’esperienza degli spettatori e facilitare l’accesso all’evento.

? Domande chiave Come cambierà l'esperienza del concerto rispetto ai vecchi paddock in asfalto?. Quanto costerà parcheggiare l'auto direttamente all'interno del circuito di Imola?. Come verranno gestiti i flussi di 75mila persone verso la stazione?. Perché la nuova struttura punta a trasformare il turismo degli eventi?.? In Breve Parcheggi in pista tra 28 e 129 euro, in città tra 18 e 23 euro.. Treni straordinari per Bologna e Rimini attivati tra mezzanotte e le 3 del mattino.. Nuova struttura verde alle spalle dell'Autodromo per gestire 75mila spettatori il 13 giugno.. Area di via Tiro a Segno destinata a camper e campeggio temporaneo.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonini a Imola: ecco la nuova Music Park Arena per 75mila fan

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