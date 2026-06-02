Oggi si celebra a Roma l’anniversario degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana con una parata. Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha fatto gli auguri all’Italia, elogiando gli investimenti nel settore della difesa e l’impegno del governo per la stabilità in Medio Oriente. La cerimonia include anche le celebrazioni ufficiali per questa ricorrenza.

80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana: le celebrazioni oggi a Roma. Il segretario di Stato Usa plaude agli investimenti dell'Italia per la difesa e all'impegno di Meloni per la stabilità in Medio Oriente "A nome degli Stati Uniti d'America, porgo le mie più sentite congratulazioni al popolo italiano in occasione dell'80° anniversario della Repubblica italiana". Inizia così il messaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio per il 2 giuno, nel quale sottolinea che "mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250mo anniversario dell'indipendenza, noi onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'Italia

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