Il 2 giugno, un rappresentante statunitense ha inviato congratulazioni al popolo italiano per l’80° anniversario della Repubblica. Ha affermato che il Governo attuale garantisce stabilità. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui festeggiamenti o sulle dichiarazioni ufficiali italiane.

"A nome degli Stati Uniti d'America, porgo le mie più sentite congratulazioni al popolo italiano in occasione dell'80° anniversario della Repubblica italiana". Inizia così il messaggio del Segretario di Stato americano Marco Rubio per i festeggiamenti del 2 Giugno, nel quale sottolinea che "mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell'indipendenza, noi onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori". "Così come l'eredità di Roma ha plasmato la nascita della democrazia americana, l'attuale partenariato tra gli Stati Uniti e l'Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni hanno a cuore", afferma Rubio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - 2 Giugno, gli auguri di Rubio per gli 80 anni della Repubblica: "Il Governo Meloni garantisce stabilità"

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