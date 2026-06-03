La grande arte sbarca a Ferrara | ai Diamanti arrivano Monet Van Gogh Kandinsky e Mondrian

Notizia in breve

A Ferrara, ai Diamanti, è stata inaugurata una mostra con opere di Monet, Van Gogh, Kandinsky e Mondrian. La rassegna presenta dipinti di artisti attivi tra Otto e Novecento, evidenziando il passaggio dalla rappresentazione realistica della natura a forme più astratte e sperimentali. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.