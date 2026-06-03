La grande arte sbarca a Ferrara | ai Diamanti arrivano Monet Van Gogh Kandinsky e Mondrian

Da ferraratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Ferrara, ai Diamanti, è stata inaugurata una mostra con opere di Monet, Van Gogh, Kandinsky e Mondrian. La rassegna presenta dipinti di artisti attivi tra Otto e Novecento, evidenziando il passaggio dalla rappresentazione realistica della natura a forme più astratte e sperimentali. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monet, Van Gogh, Kandinsky, Mondrian: nomi che segnano le tappe di una svolta epocale. In meno di ottant’anni, tra Otto e Novecento, la pittura europea passa dall’osservazione diretta della natura alla dissoluzione del reale. La mostra a Palazzo dei Diamanti – in programma dal 19 settembre 2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ladies and gentlemen - Andy Warhol a Palazzo Diamanti - Ferrara - Fino al 19 Luglio 2026

Video Ladies and gentlemen - Andy Warhol a Palazzo Diamanti - Ferrara - Fino al 19 Luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Massimo Cacciari a Lecce: due giorni tra la filosofia e l'arte di Van GoghLecce ospita per due giorni il filosofo e accademico dei Lincei, noto per il suo passato come sindaco di Venezia.

Van Gogh Flamenco: l’arte di Vincent tra danza e musicaIl 9 e 10 aprile alle ore 21:00, presso il Teatro di Documenti a Roma, si terrà \

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web