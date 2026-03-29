Cosa: Van Gogh Flamenco, uno spettacolo originale che fonde danza, recitazione e musica dal vivo. Dove e Quando: Teatro di Documenti a Roma, via Nicola Zabaglia 42, il 9 e 10 aprile alle ore 21:00. Perché: Un viaggio emozionale che esplora l’interiorità del pittore olandese attraverso l’energia del Flamenco e della Pizzica. Il panorama culturale romano si arricchisce di una proposta performativa di rara intensità con il ritorno in scena di Van Gogh Flamenco. Lo spettacolo, scritto e diretto da Manfredi Gelmetti, non è una semplice biografia messa in scena, ma una vera e propria esplosione sensoriale che mira a scavalcare il confine tra la tela e il palcoscenico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Van Gogh Flamenco: l’arte di Vincent tra danza e musica

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