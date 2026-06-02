Massimo Cacciari a Lecce | due giorni tra la filosofia e l' arte di Van Gogh

Lecce ospita per due giorni il filosofo e accademico dei Lincei, noto per il suo passato come sindaco di Venezia. Gli incontri si concentrano su temi di filosofia e arte, con particolare attenzione all’opera di Van Gogh. La manifestazione coinvolge attività culturali e di ricerca umanistica, attirando pubblico interessato a approfondimenti su questi ambiti.

LECCE - Lecce si prepara ad accogliere Massimo Cacciari, filosofo, già sindaco di Venezia e accademico dei Lincei, per due appuntamenti di rilievo culturale che intrecciano filosofia, arte e ricerca umanistica. Il primo incontro si terrà giovedì 4 giugno alle 9 presso la Sala Teatrino del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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