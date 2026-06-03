La giornata dell’orgoglio In duemila alla cerimonia | Celebriamo la Repubblica e il voto delle donne

Oltre 2.000 persone hanno partecipato ieri a una cerimonia a Rimini dedicata alla nascita della Repubblica e al voto delle donne. L’evento ha celebrato l’anniversario e il diritto di voto femminile, con un corteo e interventi pubblici. La manifestazione si è svolta in una giornata dedicata all’orgoglio e alla memoria storica, coinvolgendo cittadini di diverse età. Non sono stati segnalati incidenti o altercazioni durante l’evento.

Onore alla nostra Repubblica. E alla prima volta delle donne alle urne. Oltre 2mila riminesi ieri alle celebrazioni della nascita della Repubblica. Una cerimonia intensa e molto partecipata, che ha visto la presenza di quasi tutti i sindaci del Riminese, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni combattentistiche e d’arma e di tanti volontari. Ma la festa di ieri, culminata in piazza Cavour con la cerimonia e la consegna delle onorificenze, è stata anche l’occasione per celebrare un altro importante anniversario: 80 anni dal primo voto delle donne. Perché, come ricorda lo storico riminese ed ex rettore di Urbino Stefano Pivato (sua la prolusione ieri in piazza), "con il 2 giugno 1946 gli uomini hanno riconquistato il diritto di voto dopo oltre 20 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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