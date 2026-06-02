Dall' omaggio alla Repubblica alla consegna delle onorificenze | la cerimonia in piazza Cavour
Martedì 2 giugno si sono svolte in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, organizzate dalla Prefettura di Rimini. La cerimonia ha incluso un omaggio alla Repubblica e la consegna delle onorificenze. L’evento ha commemorato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La manifestazione ha coinvolto autorità locali e cittadini, con un programma che ha previsto momenti di commemorazione e riconoscimenti ufficiali.
Si sono svolte martedì (2 giugno) in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica promosse dalla Prefettura di Rimini in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari e religiose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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