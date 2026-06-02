Dall' omaggio alla Repubblica alla consegna delle onorificenze | la cerimonia in piazza Cavour

Notizia in breve

Martedì 2 giugno si sono svolte in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, organizzate dalla Prefettura di Rimini. La cerimonia ha incluso un omaggio alla Repubblica e la consegna delle onorificenze. L’evento ha commemorato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La manifestazione ha coinvolto autorità locali e cittadini, con un programma che ha previsto momenti di commemorazione e riconoscimenti ufficiali.