Dall' omaggio alla Repubblica alla consegna delle onorificenze | la cerimonia in piazza Cavour

Da riminitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno si sono svolte in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, organizzate dalla Prefettura di Rimini. La cerimonia ha incluso un omaggio alla Repubblica e la consegna delle onorificenze. L’evento ha commemorato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La manifestazione ha coinvolto autorità locali e cittadini, con un programma che ha previsto momenti di commemorazione e riconoscimenti ufficiali.

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Si sono svolte martedì (2 giugno) in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica promosse dalla Prefettura di Rimini in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari e religiose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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