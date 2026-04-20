Torna la giornata dell’orgoglio sandonacese | cerimonia per gli imprenditori del comparto vitivinicolo

A San Donaci si rinnova l’appuntamento con la giornata dedicata all’orgoglio sandonacese, durante la quale si svolge una cerimonia rivolta agli imprenditori del settore vitivinicolo. L’evento celebra le attività e le storie di chi, attraverso impegno e dedizione, contribuisce allo sviluppo della comunità locale. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale e richiama la partecipazione di diverse figure del comparto.

SAN DONACI - C’è un filo invisibile che lega le storie personali al destino di una comunità. È fatto di sacrifici, intuizioni, lavoro quotidiano e amore per la propria terra. A San Donaci, questo filo prende forma concreta nella Giornata dell’orgoglio sandonacese, l’appuntamento che celebra chi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Le Olimpiadi “made in Italy” già stupiscono il mondo, cerimonia nel segno dell’orgoglio e dell’identitàUn boato dello stadio di San Siro, alle 20 in punto, ha scandito l’inizio dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Leggi anche: Accordo per la rivalutazione dell’Indennità di Risoluzione del Rapporto per gli agenti e rappresentati di commercio del comparto artigiano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 56ª Giornata Mondiale della Terra, a Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra; Ultima Domenica in Famiglia alla Valle dei Casali prima dell’estate: il 19 aprile 2026 torna la giornata più amata dalle famiglie; Torna Per Corti e Cascine: una giornata tra natura, gusto e tradizione; La Maddalena, torna la giornata ecologica di Un arcipelago senza plastica - L'Unione Sarda.it. Torna la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane: centri cinofili aperti per promuovere l'educazione degli amici a quattro zampeAl via la seconda edizione della Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane promossa dalla scuola ThinkDog. Domenica 19 aprile i centri cinofili apriranno le loro porte ... corriereadriatico.it Arte e Ambiente a Gornate Olona torna la giornata tra creatività e naturaDomenica 19 aprile il centro storico si anima con artisti, musica e iniziative dedicate all’ambiente. Una giornata diffusa tra cortili, vie e spazi culturali del paese ... varesenews.it Dal 1° maggio torna il 49° Trofeo Città di Bergamo con 24 squadre giovanili. Il torneo, promosso dal Comune, unisce sport e valori educativi e si concluderà entro il 10 giugno con una novità: il premio fair play. facebook I tram 12 e 19 tornano in Mac Mahon. Il 12 torna in servizio in via Altissimo, via Console Marcello, piazza Castelli e via Mac Mahon. Rimane deviato in diversi punti per lavori di riqualificazione urbana e cantieri stradali. Il 19 torna in normale servizio lungo tutta x.com