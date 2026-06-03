La Giornata dei Bambini di Primavera al Parco Giardino Sigurtà

Domenica 7 giugno 2026, il Parco Giardino Sigurtà ospiterà la decima edizione della Giornata dei Bambini di Primavera. L’evento è dedicato ai bambini tra i 3 e i 12 anni e prevede attività e intrattenimento pensati per i più piccoli. La giornata si svolgerà all’interno del parco, che sarà aperto al pubblico per l’occasione. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla programmazione.

Domenica 7 giugno 2026 il Parco Giardino Sigurtà dedica una giornata speciale ai più piccoli: si terrà infatti la decima edizione della Giornata dei Bambini di Primavera, un evento pensato per i giovani visitatori dai 3 ai 12 anni. Un’occasione perfetta per festeggiare la fine della scuola. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Picnic at Beacon Hill Park Victoria, BC

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