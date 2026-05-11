Buskers Park al Giardino Sigurtà

Domenica 17 maggio, nel Parco Giardino Sigurtà, si terrà l’undicesima edizione di Buskers Park, un evento dedicato agli artisti di strada. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 e coinvolgerà oltre 600 artisti che presenteranno spettacoli di musica, arte e performance di strada. L’area del parco sarà animata da diverse esibizioni, creando un ambiente ricco di colori e creatività lungo tutta la giornata.

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Domenica 17 maggio dalle 10 alle 18 il Parco Giardino Sigurtà ospiterà l’undicesima edizione di Buskers Park, l’evento dedicato agli artisti di strada che animeranno con colori, musica e fantasia i 600.000 metri quadrati di prati, boschi e fioriture. Una giornata all’insegna dello spettacolo e.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il grande show della primavera è arrivato al Parco Sigurtà! Notizie correlate Riapre oggi Parco Sigurtà, uno dei giardini più belli al mondo con oltre un milione di tulipaniRiapre oggi 7 marzo il Parco Giardino Sigurtà, tra i parchi più belli al mondo: con la primavera tornano le grandi fioriture, dai tulipani ai... Colori e profumi. Il Parco Sigurtà inaugura la stagioneIl Parco Sigurtà – tra i giardini più premiati e visitati d’Europa, a Valeggio sul Mincio, tra la bassa mantovana e il veronese – , inaugura la... Argomenti più discussi: Buskers Park 2026: il 17 maggio il Parco Giardino Sigurtà diventa un grande teatro a cielo aperto; Buskers Park 2026 e fioritura primaverile al Parco Giardino Sigurtà; Buskers Park 2026 e fioritura primaverile al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio; GIUSEPPE INGA SIGURTA’: FESTA DELLA MAMMA, BUSKERS MA ANCHE TORTELLINI EXPERIENCE AL PARCO SIGURTA’ DI VALEGGIO. VALEGGIO SUL MINCIO - Il Parco Giardino Sigurtà si prepara a offrire una giornata speciale domenica 17 maggio 2026, che unisce natura e spettacolo con la suggestiva fioritura primaverile e l undicesima edizione di Buskers Park, evento dedicato agli artisti x.com Al Parco Giardino Sigurtà torna Buskers Park per l’undicesima edizioneDomenica 17 maggio il Parco Giardino Sigurtà diventa un grande palcoscenico a cielo aperto con gli artisti di strada ... parksmania.it