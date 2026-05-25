Pecora Tosando al Parco Giardino Sigurtà
Al Parco Giardino Sigurtà, si svolge l’evento “Pecora Tosando”. Per i visitatori, ci sono dimostrazioni di tosatura delle pecore e di lavorazione della lana. L’evento, nato come occasione per tosare le pecore, si è ampliato negli anni, attirando anche i più piccoli. Durante la giornata, vengono mostrate le tecniche di tosatura e le fasi di lavorazione della lana. L’appuntamento si tiene nel parco, con attività che coinvolgono pubblico di diverse età.
È uno degli appuntamenti che attrae i più piccoli, ma non solo. è un evento nato inizialmente per la tosatura delle pecore e che nelle ultime edizioni si è evoluto, arricchendosi di dimostrazioni dalla tosatura delle pecore, alla lavorazione della lana. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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