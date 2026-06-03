La gang dei supermercati e i bulli di quartiere La geografia delle bande giovanili di Firenze

A Firenze si è osservato un aumento delle violenze commesse da gruppi di giovani, spesso provenienti da famiglie benestanti e apparentemente inserite. Queste bande, coinvolte in attività di bullismo e atti violenti, sono state identificate in vari quartieri e supermercati della città. Il fenomeno si sta ampliando, sostituendo in parte l’emarginazione scolastica tradizionale con comportamenti aggressivi più diffusi tra i più giovani.

All’emarginazione e la derisione, che ha abitato da sempre alcuni contesti scolastici, si è affiancato, soppiantandolo sempre più, un altro fenomeno: le violenze dei gruppi di ragazzi sempre più giovani, all’apparenza di famiglie modello, anche benestanti e ben inseriti.Mentre il bullismo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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