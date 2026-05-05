Come sta cambiando la geografia dei supermercati a Perugia La mappa

A Perugia, la distribuzione dei supermercati sta subendo modifiche evidenti. Secondo dati regionali del 2025, in media ogni mille abitanti ci sono circa 347 metri quadrati di superficie commerciale, valore che colloca la regione ai vertici della classifica nazionale. Questa tendenza riflette un'attenzione crescente verso la presenza di grandi punti vendita nella zona, che si inseriscono in un quadro di espansione della grande distribuzione.

Un grande supermercato - la media 347 metri quadri - ogni mille abitanti: è il dato (relativo al 2025 confermato da Istat e l'istituto di ricerca Aur) regionale relativo alla Grande Distribuzione che porta la piccola Umbria ai vertici della classifica nazionale. La media italiana di 230 mq. Altro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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