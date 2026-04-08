La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanza

La Misericordia di Bibbiena ha aperto le porte a due nuovi mezzi, una ambulanza e un veicolo antincendio. L’evento si è svolto nella giornata dell’8 aprile 2026 e rappresenta un passo avanti nell’operatività dell’associazione. La presentazione si è tenuta alla presenza dei volontari e di alcuni rappresentanti locali. La nuova ambulanza sarà destinata alle emergenze sanitarie, mentre il mezzo antincendio sarà impiegato in interventi di prevenzione e soccorso.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. La storica confraternita casentinese ha messo in campo un significativo investimento per ampliare la dotazione di veicoli dedicati al soccorso e all’emergenza, andando a rafforzare ulteriormente la propria capacità operativa per garantire risposte sempre più tempestive, efficienti e capillari alle esigenze di territorio e comunità. Il taglio del nastro dei due mezzi è fissato per domenica 12 aprile, a partire dalle 10.30, quando è prevista la cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità locali e dirigenti delle Misericordie, in una mattinata di festa a cui sono invitati cittadini, volontari, sostenitori e rappresentanti dell’associazionismo della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanza La Croce Rossa inaugura una nuova ambulanzaBAGNI DI LUCCA Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana rinnova il proprio parco mezzi destinato ai servizi di emergenza sanitaria... Pontassieve, la Misericordia compie 190 anni. La prima ambulanza era una JeepPontassieve, 30 gennaio 2026 – “Tutto iniziò 190 anni fa, il 13 febbraio 1836, nei locali della parrocchia: c'erano un campanaccio per la chiamata in... Argomenti più discussi: Bibbiena, Casini (Pd): Nuovo parcheggio all’ex Lanificio di Soci, intervento importante per la comunità; Quei clic cambiano la vita, fotografia verso il festival. La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaLa confraternita ha concretizzato un investimento per l’acquisto di un mezzo per servizi di emergenza e urgenza ... lanazione.it Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di BibbienaArezzo, 30 gennaio 2026 – Un corso di disostruzione pediatrica e utilizzo del defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena. L’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa ... lanazione.it Porte aperte alla Misericordia di Bibbiena per il tesseramento 2026 La Domenica delle Palme rinnoverà un consueto momento di ritrovo e rinnovamento per i soci della nostra confraternita L’appuntamento sarà domenica 29 marzo nell’ufficio in piazza T - facebook.com facebook