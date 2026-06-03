La figlia del clan | in Sant' Ilario la testimonianza di coraggio di Giusy Pesce
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Giovedì 4 giugno alle ore 20, 45 in Sant'Ilario incontreremo Danilo Chirico, autore insieme a Giuseppina Pesce, de "La figlia del clan. Un cognome da nascondere un destino da riscrivere". Modera l'incontro Gaetano Rizzuto.«Si tratta di un incontro molto importante per il coordinamento piacentino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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