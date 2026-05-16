Fiat 500 Hybrid Dolcevita | la cabrio italiana punta sullo stile anni Sessanta

La casa automobilistica ha annunciato il lancio di una versione speciale della sua vettura più iconica, caratterizzata da un motore ibrido e da dettagli che richiamano lo stile degli anni Sessanta. La Fiat 500 Hybrid Dolcevita è una cabriolet che combina elementi di design classici con tecnologie moderne, puntando a un pubblico che cerca un’auto compatta e dal look retrò. La presentazione ufficiale si è svolta in un contesto che mette in evidenza il richiamo alla tradizione italiana e al passato glamour del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – FIAT rinnova la propria icona urbana presentando la nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale che interpreta in chiave contemporanea il fascino della Dolce Vita italiana. Disponibile esclusivamente nella configurazione Cabrio, questa edizione limitata completa la gamma della Nuova 500 Hybrid puntando su stile, dettagli esclusivi e richiami alle atmosfere delle località balneari italiane degli anni Sessanta. La nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita si distingue immediatamente per alcuni elementi specifici che ne rafforzano il carattere elegante e ricercato. Tra questi spiccano le calotte degli specchietti cromate, il badge laterale dedicato Dolcevita, i nuovi cerchi in lega diamantati da 16 pollici e la particolare capote in tessuto blu, elemento che contribuisce a esaltare il gusto raffinato e vacanziero della vettura. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 Fiat 500 Hybrid Dolcevita Cabrio Sullo stesso argomento La Fiat 500 ibrida diventa anche cabrio: debutta la DolcevitaFiat amplia ulteriormente la gamma della 500 hybrid con il lancio della nuova serie speciale 500 Dolcevita, disponibile solo in versione cabrio e in... Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita: davvero a 19.950€?Fiat presenta la 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale a tiratura limitata della 500 ibrida disponibile esclusivamente in versione cabrio. FIAT presenta la Nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita #fiat #500 #hybrid #dolcevita x.com Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la cabrio italiana punta sullo stile anni SessantaFIAT rinnova la propria icona urbana presentando la nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale che interpreta in chiave contemporanea il fascino della Dolce Vita italiana. Disponibile ... adnkronos.com Fiat 500 Hybrid Dolcevita debutta in edizione limitataFiat 500 Hybrid Dolcevita arriva in edizione limitata Cabrio con capote blu, cerchi da 16, full Led e prezzo promo da 19.950 euro. quotidianomotori.com