Due delle opzioni più economiche del listino Fiat sono la 500 Hybrid e la Grande Panda, entrambe con prezzi inferiori ai 20.000 euro. La scelta tra le due dipende da preferenze personali e esigenze di utilizzo, considerando le caratteristiche di ciascun modello. La 500 Hybrid si distingue per il design compatto e moderno, mentre la Panda offre più spazio e versatilità. Entrambe sono entrambe disponibili con motorizzazioni ibride.

La Fiat 500 Hybrid e la Fiat Grande Panda sono le due Fiat più accessibili in listino. Entrambe partono da meno di 20.000€, ma sono auto molto diverse: citycar iconica contro crossover compatto. Ecco come scegliere tra le due sorelle. Dimensioni: mondi diversi. Fiat 500 Hybrid Grande Panda Lunghezza 3,63 m 4,00 m Larghezza 1,68 m 1,76 m Altezza 1,53 m 1,57 m Posti 4 5 La Grande Panda è 37 cm più lunga e ha un posto in più. È un’altra categoria: la 500 è una citycar pura per città strette, la Grande Panda è un crossover per famiglia. Se servono 5 posti, la scelta è obbligata. Motori. Fiat 500 Hybrid — 1.0 da 65 CV mild hybrid. Un solo motore, solo manuale.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat 500 vs Grande Panda: quale Fiat scegliere?

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