Il Forum Tennis conquista la finale per la promozione in Serie B

Il Forum Tennis di Forlì ha raggiunto la finale nazionale della competizione, ottenendo la qualificazione per la promozione in Serie B. La squadra ha superato le fasi precedenti e si prepara ora a disputare l’ultimo match, che deciderà l'accesso al campionato di categoria superiore. La finale si svolgerà prossimamente e rappresenta l’appuntamento conclusivo di questa stagione sportiva.

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