Il Forum Tennis conquista la finale per la promozione in Serie B
Il Forum Tennis di Forlì ha raggiunto la finale nazionale della competizione, ottenendo la qualificazione per la promozione in Serie B. La squadra ha superato le fasi precedenti e si prepara ora a disputare l’ultimo match, che deciderà l'accesso al campionato di categoria superiore. La finale si svolgerà prossimamente e rappresenta l’appuntamento conclusivo di questa stagione sportiva.
Il tennis forlivese scrive una nuova, esaltante pagina della sua storia sportiva. Il Forum Tennis ha ufficialmente staccato il pass per la finale nazionale, l’ultimo atto che mette in palio la promozione nel campionato di Serie B. Un traguardo di assoluto prestigio per il circolo cittadino.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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