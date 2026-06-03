Gli ottant’anni della Repubblica sono stati celebrati con una festa che ha diviso l’Italia. La celebrazione, inizialmente presentata come un momento di unità, si è trasformata in uno scontro tra diverse parti. La manifestazione ha attirato molte persone, ma anche suscitato polemiche e tensioni. La festa, che doveva essere un’occasione di ricordo, si è conclusa con divisioni evidenti tra i partecipanti.

. Anzi è appena cominciata. Abbiamo festeggiato gli ottant'anni della Repubblica spaccando l'Italia. E nella frattura di una politica incapace ormai di costruire unità su nulla, nemmeno sul terrore, è comparsa la prova che la democrazia è fragile e noi siamo fessi. Imbevuti di paroloni come integrazione che hanno perso il loro significato. Perché ha ragione il presidente Sergio Mattarella quando ricorda che l'Italia è stata fatta dalle migrazioni, ma ciò non cambia il fatto che quanto sta accadendo testimonia il fallimento del modello delle porte aperte indiscriminatamente. Tale Ben Haddi Zakaria, 21 anni, è stato arrestato per terrorismo: progettava un attentato come quello di Modena, dove un altro nostro benemerito concittadino ha stirato in auto la gente che passeggiava in centro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La festa è finita | Recensione

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