La festa è finita | le tensioni esplodono nella clip esclusiva

In una clip esclusiva, si vede una scena che mostra le tensioni tra persone di classe borghese e proletari. La satira di Antony Cordier mette in evidenza un conflitto tra i due gruppi, interpretato da Laure Calamy e Laurent Lafitte. La scena si svolge in un contesto che suggerisce un contrasto tra le diverse categorie sociali, senza ulteriori spiegazioni sui motivi del confronto.

L'origine del conflitto tra borghesi e proletari al centro della scatenata satira di Antony Cordier con Laure Calamy e Laurent Lafitte in una clip esclusiva. Un feroce spaccato dell'alba borghesia francese al centro della commedia satirica La festa è finita, al cinema da oggi, 14 maggio, distribuita da No.Mad. Un grande cast si scontra in una girandola di baruffe e dispetti che sfociano in una guerra senza esclusione di colpi nel film diretto da Antony Cordier e interpretato da Laurent Lafitte, Elodie Bouchez e Laure Calamy. La commedia nerissima mette in luce l'ipocrisia, il cinismo e i conflitti di classe raccontando le scaramucce tra una ricca famiglia in vacanza nella residenza estiva nel sud della Francia e la famiglia che si occupa della manutenzione e .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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